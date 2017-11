Asseguren que l’Ajuntament els ha proposat iniciar el 6 de desembre o marxar al Mercat

Els paradistes de la fira de Nadal reclamen començar a vendre el dia 1 de desembre i no el 6, data que els ha proposat l’Ajuntament de Tarragona. Segons informen els paradistes, «estem tenint molts problemes amb Espimsa per poder començar el dia 1». De fet, aquest dimarts mateix faran arribar una missiva a l’empresa municipal per poder arribar a un acord.



En els darrers anys, la fira de Nadal al tram de la Rambla de la font del Centenari havia començat a finals de novembre. De fet, enguany, els paradistes asseguren que havien de començar a vendre aquest divendres, al mateix temps que al tram central de la Rambla s’hi celebrarà la festa d’encesa de llums de Nadal. «Una setmana abans de l’inici i amb tot el gènere comprat, l’Ajuntament ens ha dit que no podíem començar el 24 de novembre i que començaríem el 6 de desembre», detallen els paradistes. Els motius que els han exposat des del consistori, asseguren, tenen a veure amb la viabilitat econòmica de la fira. L’any passat, un total de 27 paradistes formaven part de la fira de Nadal. Enguany, però, la xifra s’ha reduït. «És una fira dura, la gent s’ha fet gran i aquest any només serem 17 paradistes», informen.



La reducció en el nombre de parades ha motivat que l’Ajuntament els hagi proposat endarrerir el començament de la fira, una opció que no agrada als paradistes perquè «ens treuen dotze dies de treball». El consistori, però, els ha proposat una alternativa: desplaçar-se de la Rambla a l’entorn del Mercat Central. Si acceptessin aquesta opció, les parades ocuparien els voltants de l’edifici modernista, que enguany viurà el seu primer Nadal després de la remodelació. Aquesta oferta, però, tampoc ha agradat als comerciants. «No ens la volem jugar. Nosaltres sabem que a la Rambla venem, i no volem arriscar-nos a marxar al costat del Mercat Central perquè no sabem com anirà», manifesten.



Els paradistes han fet arribar aquest dimarts una missiva a Espimsa per poder negociar i començar la fira de Nadal aquest divendres i al lloc habitual. Tan sols falten tres dies perquè arribi el dia 24, i els paradistes encara no saben si podran començar o si hauran d’esperar dotze dies més, fins al 6 de desembre. El que és segur és que descarten marxar a l’entorn del Mercat Central.



Caldrà esperar per veure quina és la decisió de l’Ajuntament al respecte. La fira de Nadal és una de les apostes més tradicionals de la ciutat i, en cas de no arribar a cap acord, es podria perdre.