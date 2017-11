Els carrers de les Gavarres passaran a ser de sentit únic amb dos carrils

El canvi en la circulació al complex comercial s’aplicarà previsiblement abans de les festes de Nadal

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 20/11/2017 a les 20:37

Canvi de circulació al complex comercial de les Gavarres de Tarragona. Els carrers, que fins ara eren de doble sentit amb un carril de pujada i un de baixada, passaran a ser de sentit únic amb dos carrils. Així ho asseguraven a aquest mitjà fonts municipals. Aquest canvi en la circulació s’aplicarà en els propers dies, previsiblement abans que arribin les festes nadalenques, moment en què aquest complex començarà a acollir un nombre de visitants més elevat de l’habitual.



El complex comercial de les Gavarres, ubicat als afores de Tarragona, patirà un canvi significatiu en la circulació de vehicles. Les dues grans vies d’aquest espai són el carrers Josep Maria Folch i Torres i Joan Amades i Gelats. A tots dos s’hi arriba des de l’autovia T-11, mitjançant una rotonda ubicada l’entrada inferior del complex. Fins ara, els vehicles podien desplaçar-se per l’interior de les Gavarres en tots dos sentits, tant de baixada com de pujada. A partir d’ara, però, això canviarà. El carrer Josep Maria Folch i Torres, des d’on es pot accedir als cinemes i a d’altres grans espais comercials, serà només de pujada i amb dos carrils. Així doncs, el carrer Joan Amades i Gelats, serà la via per on els vehicles podran baixar i tornar fins a la rotonda per circular cap a l’autovia T-11.



Aquest canvi de circulació, proposat per l’Ajuntament de Tarragona, coincideix amb l’actuació que el Ministerio de Fomento farà a la rotonda de la T-11, on construirà un nou accés al complex comercial abans dels Jocs Mediterranis.