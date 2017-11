Detingut per conduir begut i drogat, de forma temerària i amb el carnet suspès a Tarragona

Els Mossos van voler parar el conductor a l’A-7 en enxampar-lo parlant pel mòbil, però l’individu va emprendre una fugida que va posar en greu risc la resta d’usuaris

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 14:06

Els Mossos d’Esquadra van detenir, ahir dilluns 20 de novembre, un home de 53 anys i nacionalitat marroquina amb domicili a Salou per conduir de forma temerària, sota l’efecte de l’alcohol i les drogues i amb el carnet suspès judicialment. L’home va fugir dels Mossos en ser enxampat pel mòbil i durant la seva fugida va posar en greu risc la resta d’usuaris.



Els fets es remunten a ahir dilluns al migdia, quan una patrulla de trànsit estava fent un dispositiu de prevenció de distraccions al volant amb un vehicle no logotipat. Els conductors van veure a l’A-7 un conductor d’un vehicle que estava utilitzant el mòbil, al qual van ser senyals lluminoses perquè els seguís fins sortir de l’A-7 per aturar-se a un lloc segur. El conductor va fer cas als agents però, quan es trobaven al carril de sortida de l’autovia, va girar bruscament i es va tornar a incorporar a la via tot frenar els vehicles que hi circulaven. Els agents van poder reincorporar-se a l’A-7 i van iniciar una persecució mentre alertaven altres patrulles.



Després de diverses maniobres, el detingut va entrar a l’A-27 a gran velocitat. Durant la seva fugida va posar en greu risc a la resta d’usuaris, ja que no va respectar cap prioritat de pas. A més, quan el conductor escàpol circulava pel carril esquerre de l’A-27 i va arribar a l’altura de la sortida cap a la T-11 va tallar el pas dels altres vehicles. La fugida va finalitzar quan el conductor, després de tornar-se a reincorporar a l’A-27, va agafar la sortida cap a la N-340 i va haver d’aturar-se ja que hi havia diversos vehicles aturats al semàfor.



Un cop aturat, els agents van comprovar que el conductor tenia un suspensió del permís de conduir de 28 mesos del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona. A més, en la prova d’alcoholèmia va donar positiu amb 0,53 mg/l i també va donar positiu en drogues per consum de cocaïna. Per tot això l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, trencament de condemna i conducció sota l’efecte de l’alcohol i drogues. El detingut ha passat avui a disposició judicial.