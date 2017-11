Defensa desplegarà unitats antiaèries a Tarragona durant unes maniobres

Les maniobres són per comprovar les capacitats i la coordinació dels Exèrcits de Terra, d'Aire i de l'Armada

El Comandament de Defensa i Operacions Aèries (MDOA) desplegarà al desembre a Tarragona unitats de defensa antiaèries en el marc de l'operació Eagle Eye, unes maniobres dirigides a comprovar les capacitats i la coordinació dels Exèrcits de Terra, de l'Aire i de l'Armada.



Es tracta de la tercera vegada que s'activa aquest any en diferents zones l'operació, en la qual participaran unitats de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Armada, en aquest cas avions EF-2000 de l'Ala 14 i la fragata Almirall Joan de Borbó.



Per preparar el seu desplegament, que comptarà amb la visita de la ministra María Dolores de Cospedal, la Unitat de Defensa Antiaèria està portant a terme aquesta setmana un reconeixement tàctic de la zona per buscar emplaçaments, segons ha informat avui l'Estat Major de la Defensa.



A més, els militars mantindran reunions amb autoritats civils de la província de Tarragona per explicar-los el motiu del reconeixement i el posterior desplegament de les unitats antiaèries.



En el reconeixement, que conclourà dijous, participa un equip de 13 membres de la Unitat de Vehicles Tàctics dirigit pel tinent coronel cap del Grup d'Artilleria Antiaèria.



Durant l'operació Eagle Eye es comprovarà la coordinació entre unitats dels tres exèrcits i s'intentarà d'establir nous procediments d'actuació conjunts.



També es capacitarà el Comandament d'Operacions, a través del MDOA, per complir l'operació permanent de vigilància i defensa de l'espai aeri nacional.



El Comandament de Defensa i Operacions Aèries és el responsable de les operacions de vigilància i seguretat aèria en els espais aeris de sobirania i interès nacional, missió que realitza de forma permanent, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sota la direcció del comandant del Comandament d'Operacions.