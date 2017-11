Actes musicals substituiran la pista de gel a la plaça Verdaguer

La campanya de Nadal es va presentar ahir i unirà per primera vegada totes les associacions de comerciants de Tarragona

Actualitzada 20/11/2017 a les 20:37

Unió del comerç tarragoní

Definitivament, Corsini no tindrà festa de cap d’any

La presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va esvair ahir al matí els dubtes sobre la possible celebració d’una festa de Cap d’Any a la plaça Corsini. L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, havia especulat amb aquesta opció, però Ferrando va assegurar ahir que «la plaça Corsini estarà feta però no recepcionada i, per tant, no podrà acollir la festa de Cap d’Any». Algunes entitats, com els joves del PDeCAT, ja han demanat que es busqui un altre emplaçament. Ara, però, es desconeix. C.D.

La plaça Verdaguer perdrà la pista de gel per les festes de Nadal d’enguany. Per tal de mantenir la programació d’actes a l’espai, ubicat al centre de la ciutat, la regidoria de Comerç de l’Ajuntament i l’Associació de comerciants de la Via T han decidit organitzar esdeveniments amb la música com a eix principal. «Volíem proposar una activitat més clàssica, per això la música serà el centre», expressava la regidora de Comerç del consistori, Elvira Ferrando. Tot i que encara no s’han concretat quines seran les activitats que se celebraran al llarg de les festes de Nadal, Ferrando ja avançava que «volem donar importància a la música, a les veus blanques», en una època de l’any «alegre», afegia. Així doncs, la plaça Verdaguer s’omplirà de nadales, que guanyaran espai al gel i als patins.La notícia del trasllat de la pista de gel a les Gavarres no ha agradat a la majoria dels tarragonins. Tot i això, des del sector comercial asseguraven que «s’ha fet un gran esforç per aconseguir una campanya nadalenca que uneixi a totes les associacions, i això és el més important». Ho expressava el president de la Via T, Salvador Minguella, durant l’acte de presentació de la campanya de Nadal del comerç tarragoní, unit per primera vegada per dinamitzar aquestes dates. Segons explicava Elvira Ferrando, «la pista de gel va donar alguns problemes per culpa del soroll i de l’aigua». Aquests serien els motius del seu trasllat. D’altra banda, Minguella qualificava de «pobre» el format de la pista l’any passat, tot i que reconeixia que «era un focus de gent important».Més enllà del trasllat de la pista de gel, el comerç tarragoní encara un Nadal que segons el pronostica el president de la Via T serà «bo». «Tots els temes polítics han afectat al comerç, però ara sembla que s’ha calmat i la previsió és que tinguem una bona campanya», deia Minguella. Tarragona respirarà ambient nadalenc a partir d’aquest divendres, quan es farà la festa de l’encesa de llums, adreçada als infants, entre la Font del Centenari i l’estàtua dels Herois de 1811. S’iniciarà a les 17.30 hores amb tallers de postals i estarà amenitzada per cançons populars catalanes i nadalenques dels Pastorets Rock. L’argument de la Festa, organitzada pel Club dels tarraconins, és que la Nineta i l’Ivori han recopilat materials de tot l’univers per crear un acumulador d’energia ultrasònic que convertirà les postals dels infants de Tarragona en energia per encendre els llums de Nadal. Es necessitarà que tots els assistents omplin la seva postal i la dipositin a l’acumulador d’energia. Aquest serà l’inici del programa Tarragona, un Nadal per escriure’ns.Tarragona, un Nadal per escriure’ns serà la primera campanya nadalenca amb el comerç de Tarragona unit. Hi participaran totes les associacions de comerciants i comptarà amb actes dinamitzadors a tota la ciutat, des de Llevant fins als barris de Ponent. «Això és fruit de les reunions de la Taula de Comerç de Tarragona, ja que hem vist que sumant energies es dinamitza tot el comerç i es dóna un impuls al consum», expressava Elvira Ferrando, que valorava «molt positivament» la creació de la campanya.La iniciativa promocional consisteix en què els 184 comerços participants estaran identificats amb un cartell a la porta i disposaran d’una bústia de cartró. La botiga donarà als seus compradors unes butlletes i unes postals. Les butlletes s’hauran d’omplir amb el nom i contacte del comprador i dipositar-les a les bústies per participar en un sorteig. En total, es distribuiran 73.400 butlletes. Al final de la campanya, el 3 de gener, cada botiga sortejarà premis entre totes les butlletes de la seva bústia. El dia 4 de gener se celebrarà la festa de cloenda: a les 12 del migdia al Balcó del Mediterrani, a les 17 hores a Campclar i, a les 19 hores, a la Vall de l’Arrabassada.D’altra banda, els comerços també tindran unes postals per «enviar els millors desitjos a les persones que estimem», expressava Ferrando. Les postals tenen una frase emotiva, com per exemple: «Ets un sol», «Et trobo a faltar», «Tinc ganes de fer-te riure», etc. S’han fet 11 versions diferents i en total es distribuiran 40.000 postals pels comerços, el Mercat Central, el Mercat de Torreforta i en seus municipals. Amb aquesta iniciativa, la regidoria de Comerç busca «apel·lar al sentiment, a la part més emotiva del Nadal», deia la regidora. La iniciativa compta amb la col·laboració d’ONCE i de Correus.