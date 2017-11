Nou pas per connectar el carrer Armanyà amb la Baixada del Toro

L’Ajuntament treballa per permutar uns solars de propietat privada amb un de municipal

Actualitzada 20/11/2017 a les 08:40

L’Ajuntament ha donat un nou pas per aconseguir una vella reivindicació de la ciutat: que el carrer Armanyà tingui sortida directa a la Baixada de Toro. Per aconseguir-ho, ha encarregat a l’Àrea de Territori la redacció de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dels sòls ocupats per la perllongació d’Armanyà, que afecta quatre parcel·les, la qual cosa implica la permuta de terrenys privats per altres de propietat municipal.



El regidor de Territori, Josep Maria Milà, ha informat aquesta redacció que «l’objectiu és que, en un futur, es pugui fer la connexió del carrer Armanyà amb la Baixada de Toro», un fet que «ja estava contemplat en el Pla Eixample que va fer Josep Maria Pujol de Barberà –1922–».



La mesura adoptada per l’Ajuntament preveu aportar una compensació edificatòria a la propietat dels solars que ara actuen com tap i impossibiliten allargar el carrer Armanyà els metres necessaris per fer-lo arribar a la Baixada de Toro, una via que en els pròxims mesos, quan s’obri als vianants la passarel·la que connectarà en centre de la ciutat amb el passeig Marítim, guanyarà en nombre d’usuaris i el Port Esportiu.



En l’àmbit afectat, l’Ajuntament disposa d’un solar municipal que està integrat en el procés per dur a terme la permuta per fer possible que Armanyà creixi uns metres. El regidor de Territori va subratllar que la futura connexió amb la Baixada de Toro és un projecte a desenvolupar a «llarg termini».