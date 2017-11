La pista de gel s'instal·larà a les Gavarres junt amb un gran tobogan de sis metres

Així doncs, la plaça Verdaguer es quedarà sense un dels elements més tradicionals de les festes nadalenques, que es desplaça als afores de la ciutat

Actualitzada 19/11/2017 a les 19:33

S’acosten les festes nadalenques i, de mica en mica, es van coneixent els detalls que ompliran els carrers de Tarragona de l’ambient propi d’aquesta època de l’any. El proper dia 25, per exemple, s’encendran les llums que ja estan col·locades en molts indrets de la ciutat. El que encara no se sabia, però, era la data de la instal·lació de la ja tradicional pista de gel. En els darrers anys, la plaça Verdaguer havia estat l’emplaçament que l’havia acollit. Enguany, però, no serà així. La pista de gel s’instal·larà al pàrquing de les Gavarres ubicat a la part superior del carrer Josep Maria Folch i Torres. Obrirà el dia 1 de desembre, i ho farà acompanyada d’un altre element que fins ara no s’havia vist a les festes de Nadal de Tarragona: un gran tobogan de quatre carrils i sis metres d’alçada.



El canvi d’emplaçament de la pista de gel agafarà per sorpresa a molts tarragonins que ja s’havien acostumat a veure aquesta oferta d’oci a la plaça Verdaguer. Tot i això, els organitzadors han fet una aposta que res tindrà a veure amb la pista de gel dels darrers anys. L’espai on s’ubicarà la pista és molt més gran que al centre de la ciutat i, per tant, les possibilitats també augmenten. La pista de gel s’instal·larà a l’interior d’un envelat de 800 metres quadrats que comptarà amb una zona comercial i la superfície de gel per patinar serà de 390 metres quadrats. A més, l’espai comptarà amb llums i ambientació sonora per transmetre als assistents l’esperit nadalenc.



Però el desplaçament de la pista de gel als afores de la ciutat no és l’única novetat. Al costat del gran envelat principal s’alçarà un tobogan de sis metres d’alçada. Fins a quatre persones podran llençar-se des de la part més alta de l’estructura, gràcies als quatre carrils de descens que disposarà. Es tracta d’una oferta d’oci que fins ara no s’havia vist a la ciutat de Tarragona durant les festes de Nadal. De fet, aquest tobogan serà, segons els organitzadors, «el més gran de Tarragona». De ben segur que la seva alçada i la possibilitat de participar-hi quatre persones a la vegada facilitarà que no només els més petits de la casa vulguin provar-lo.



Aquest complex d’oci propi de les festes nadalenques obrirà les seves portes el divendres dia 1 de desembre i les tancarà el diumenge dia 7 de gener. Els dies laborables entre l’1 i el 22 de desembre l’horari serà de cinc de la tarda a nou del vespre. A partir del 27 de desembre i els dies festius obrirà entre les 11 del matí i les nou del vespre, tal com passarà el dia 7 de desembre. Els dies 24 i 31 de desembre es podrà patinar entre les 11 i les vuit del vespre, i el dia de Nadal i el de Sant Esteve, així com l’1 de gener i el dia de Reis, la pista romandrà oberta entre les 18 hores i les 22 hores.



Amb aquesta iniciativa, la ciutat guanya una oferta d’oci ubicada als afores. Caldrà veure com respon el comerç tarragoní al desplaçament de la pista, que portava molta gent al centre.