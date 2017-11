El pàrquing va deixar d'estar en funcionament aquest dissabte

Actualitzada 20/11/2017 a les 12:48

L'aparcament dissuasiu de la Tabacalera ja és història. Els cotxes que normalment estacionaven en aquest pàrquing, de 1 euro al dia i 0,40 cèntims per als residents, han hagut de buscar una altra alternativa des d'aquest dissabte, quan l'aparcament va deixar d'estar en funcionament. El pàrquing ha deixat d'estar actiu després que Altadis, propietària del terreny, hagi decidit recuperar aquesta zona que havia cedit a l'Ajuntament de Tarragona ara fa 8 anys.En aquests moments l'accés a la zona del desaparegut aparcament es troba tancada per tal que no hi puguin entrar als vehicles i que els operaris puguin procedir amb les seves tasques. Cal dir que l'Ajuntament acondicionarà tres solars per tal de suplir l'aparcament disuassiu de la Tabacalera. Tots tres tindran un cost d'un euro al dia, el mateix funcionament que tenia fins ara el desaparegut aparcament.