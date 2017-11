D'estudiar a la URV a lluitar per «crear el record inoblidable»

Han acabat Periodisme i Publicitat i han fundat l’empresa Graddy Catalunya, on creen orles interactives i en moviment

Graddy Catalunya és la nova empresa que han fundat Josep Morales i Jesús Sánchez. Tots dos se n’encarreguen de crear les «orles del futur». Han canviat l’orla tradicional i l’han adaptat als nous temps. Ara, és interactiva, té moviment i la gent parla. Ambdós asseguren que han creat el «record inoblidable».



— Com es crea el «record inoblidable»?

— Jesús Sánchez: Fent un Graddy.



— Què és Graddy?

— Josep Morales: És l’evolució de les orles tradicionals. Nosaltres, a banda d’oferir la clàssica orla, creem orles interactives, amb vídeos on la gent parla. Anem més enllà de la típica fotografia, fem les orles del futur.



— Com neix Graddy Catalunya?

— J.M: A partir de la possibilitat que em van oferir dos amics meus, els creadors originals de Graddy, que viuen a Madrid. Ens van proposar expandir Graddy a Catalunya i vam acceptar.



— Tenen nocions empresarials?

— J.S: No, només nocions bàsiques. Jo he estudiat Periodisme i, el Josep, Publicitat i Relacions Públiques.



— I per què van apostar per l’emprenedoria només acabar els graus de Periodisme i Publicitat?

— J.M: Sempre he considerat que era arriscat, però havíem d’aprofitar l’oportunitat perquè tenim un producte molt potent. De petit sempre em van dir allò de què«qui no arrisca, no pisca». A més, hem aprofitat l’embrenzida que Graddy ha agafat a Madrid.



— Quin paper ha jugat la URV en la creació de Graddy Catalunya?

— J.S: A nivell educatiu cap, és a dir, els graus que hem estudiat no ens han animat a fundar l’empresa. Però podríem dir que ha estat el bressol de Graddy Catalunya, perquè gràcies a la URV ens vam conèixer el Josep i jo.



— A més, la URV és un dels centres on han començat a treballar.

— J.M: Sí, la setmana passada vam estar fent les orles interactives dels estudiants de quart curs de Periodisme, Comunicació i Publicitat.



— Sempre treballen amb universitats?

— J.S: Les universitats són un client important, però no volem tancar-nos. La nostra intenció és treballar amb escoles, instituts, empreses o fins i tot equips de futbol.

J.M: Qualsevol col·lectiu pot fer-se un Graddy. Al final, tothom vol tenir un record inoblidable.



— Ha estat fàcil començar Graddy Catalunya?

— J.S: Com a tots els negocis, començar és difícil, però aprenem dia a dia. Vam emportar-nos una decepció fa unes setmanes perquè vam cometre errors propis de principiants, però tot ens ajuda a millorar.



— A dos anys vista, quin és el seu objectiu?

— J.M: Canviar la concepció de les orles a Catalunya, un producte que no ha canviat mai i que ara transformem per adaptar-lo a les tendències actuals.

J.S: Volem aconseguir que la gent digui: «Ens hem fet un Graddy». S’ha de conèixer arreu.



— Com pot veure la gent què és Graddy?

— J.M: Poden entrar a la nostra pàgina web yourgraddy.com i poden seguir-nos a les xarxes socials de Facebook i Instagram amb el perfil @yourgraddycat.