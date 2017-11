L'univers d'Star Wars es recrearà a Tarragona amb dues jornades dedicades a la saga

La 1a convenció Starraco Wars, amb objectiu benèfic, se celebrarà el 2 i 3 de desembre al Palau Firal i de Congressos

Una convenció amb voluntat benèfica

Punts de venda i preus

Els amants d’Star Wars tenen una cita el proper 2 i 3 de desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Aquestes són les dates triades per celebrar la 1a convenció Starraco Wars, en la qual els fans de la saga podran gaudir d’exposicions, conferències, activitats i una ambientació que els transportarà a l’univers creat pel cineasta George Lucas. La convenció, organitzada per l’Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4 en col·laboració amb el Palau Firal i l’organització Star Props, neix amb la intenció de convertir-se en una cita anual.En la jornada es realitzaran un gran nombre d’activitats relacionades amb la Guerra de les Galàxies. Els assistents podran gaudir de desfilades de personatges de la saga a càrrec de diverses associacions –amb els quals després es podran fotografiar al Photocall-, participar en un concurs de cosplay, aprendre coreografies amb espases làser o bé comprar en les Star Wars Store, botigues de material de la saga repartides per les instal·lacions. També hi haurà exposicions de diorames i figures, així com exposició d’armadures, vestimentes i busts dels personatges de la Guerra de les galàxies. Els jocs de taula i els tatuatges també tindran cabuda amb professionals del tatuatge especialitzats en Star Wars.Una part molt important d’aquestes jornades seran les diferents conferències que es faran al voltant de la saga. Destaca la xerrada de David Santana, actor d’STAR WARS a l’Episodi VII, Rogue One i Episodi VIII, qui explicarà la seva experiència. També hi haurà altres conferències sobre llibres relacionats amb la saga i sobre les espases làser. No hi faltaran tampoc música, tallers infantils, projeccions de tràilers i fan films. L’horari de la jornada serà de 10 a 20h el 2 de setembre i de 10 a 19h el dia 3.Starraco Wars neix amb un objectiu benèfic, ja que part de l’import de l’entrada serà donada a les Associacions Sanfilippo Barcelona i Cistinosi Espanya. També es podran fer col·laboracions d’1€ a diferents activitats de l’esdeveniment, amb finalitats benèfiques i sense ànim de lucre, entrant a sorteigs de productes i material promocional.Les entrades es posaran a la venda de forma anticipada i també es podran comprar directament a taquilla els dies de l’esdeveniment. L’enllaç a la venda d’entrades estarà disponible en breu a www.palautarragona.com També hi haurà punts de venda d’entrades físiques a la botiga GASCO de Tarragona, Tortosa, Amposta i Valls, que vendran les entrades en horari feiner.El preu de les entrades serà 10 euros per adults i 6 euros per nens (de 3 a 12 anys). Els menors de 3 anys tindran entrada gratuïta. També es posaran a la venda passis de dos dies pels més aficionats, a la venda a 15 euros per adults i 10 per a nens. El preu de les entrades en Venda Anticipada serà 8 euros per adults i 5 per a nens en el passi d’un dia, i 12 per adults i 8 euros per nens en el passi de les dues jornades.Els col·lectius de famílies nombroses, famílies monoparentals, majors de 65 anys, Carnet Jove, El Club dels Tarraconins (de 3 a 12 anys) i Tecletes, associació de mares de Tarragona, gaudiran dels mateixos preus a taquilla que la Venda Anticipada. Imprescindible acreditació.