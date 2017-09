Prades torna al segle XX gràcies a una exposició al Tinglado 4

‘Prades i l’Exposició Internacional de Barcelona 1929’, presentada ahir, es podrà veure fins l’octubre

Redacció

Actualitzada 21/09/2017 a les 22:31

L’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929 va deixar una de les meravelles de la ciutat comtal: el Poble Espanyol. L’objectiu era recrear, en un poble artificial, diferents tipus d’arquitectura d’arreu del país. És per aquest motiu que l’arquitecte Francesc Folguera, el pintor Xavier Nogués, l’enginyer i promotor artístic Miquel Utrillo i l’arquitecte Ramón Reventós van visitar un total de 1.600 poblacions de la geografia espanyola, entre elles Prades. El poble tarragoní va ser visitat l’any 1927.



La font del poble, que data del segle XV i és reconeguda per esdeveniments com la Festa del Cava, i la seva porta d’entrada, van ser reproduïdes a escala per l’exposició. Així doncs, encara a data d’avui, tots aquells que visiten el Poble Espanyol poden veure-les.



L’exposició està organitzada per l’Associació Cultural els Tamborinos, i permetrà transportar els assistents als inicis del segle XX. Mitjançant fotografies, es mostrarà la vida quotidiana del poble, així com també quin era l’estat de la plaça i de la font l’any 1927, entre d’altres. El president del Port de Tarragona, Josep Andreu i Figueras, l’alcaldessa de Prades, Lídia Bargas i Musoy, i membres de l’associació els Tamborinos, van inaugurar l’exposició al Tinglado 4.



Els ciutadans podran acostar-se a veure-la de dimarts a divendres de 17 a 20 h, dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h i diumenges i festius d’11 a 14 h. Prades i l’Exposició Internacional de Barcelona 1929 es podrà visitar fins al 22 d’octubre.