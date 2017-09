Podem arriba a Torreforta per «impulsar» la participació al referèndum

El diputat Albano Dante, fa refermar la necessitat de «defensar» la convocatòria de l’1-O

Actualitzada 21/09/2017 a les 20:38

Podem Catalunya va arribar per la tarda a Torreforta per «impulsar» la participació al referèndum del dia 1 d’octubre. Es tracta del primer acte de campanya de la formació política, que arriba després dels fets succeïts al llarg de dimecres. La consigna des del partit és la de «participar» i també «defensar» el referèndum. Cal recordar que Podem Catalunya va fer una consulta interna a la militància per conèixer la postura que havia d’adoptar la formació i, tal com es va recordar ahir, la resposta va ser clara: un 64% va decidir apostar pel referèndum d’autodeterminació.



El diputat de Podem al Parlament de Catalunya, Albano Dante, va ser la presència de la formació més destacada al Centre Cívic de Torreforta, espai on es va celebrar l’acte. Una vuitantena de persones, aproximadament, esperaven pacients la seva arribada, així com també la del diputat per ERC al Congrés, Jordi Salvador, la regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, la representant de Tarragona en Comú, Àngels Pérez, i la responsable d’organització de Podem Catalunya a la ciutat, Susana Rodríguez. També va seure a la taula la jove militant de la formació, Laura Carpio, que va obrir el torn de paraula.



«Que Podem Catalunya defensi la participació al referèndum no ho han decidit ni Pablo Iglesias, ni Echenique ni el propi Albano Dante. Ha estat la militància», recordava Carpio.



Albano Dante va fer referència als fets succeïts al llarg de dimecres, i va expressar que «ho estem vivint molt bé perquè la gent s’està mobilitzant des de tots els cercles i tots els territoris». Pel que fa a la posició de Podem, assegurava que «hem de cridar a la participació» i, per aquest motiu, «també hem de defensar el referèndum».



Dante manifestava que «més enllà de la suposada divisió de la societat que alguns mitjans intenten intensificar, existeix la lluita pels drets fonamentals». «Ens hem de mantenir units, sense cap fissura, pels valors de la democràcia i pels nostres drets», va subratllar.



D’altra banda, el diputat també va parlar de la possible presència de Podem Catalunya a la denominada assemblea de parlamentaris i alcaldes d’Unidos Podemos el proper diumenge a Saragossa. Dante expressava que «encara ho hem d’acabar de valorar», però reconeixia que «és un acte molt necessari per als nostres interessos» i, per tant, no amagava que li agradaria ser-hi.



Sobre la possibilitat de votar el proper 1 d’octubre, Dante va dir que «o les urnes no existeixen o no les han trobat», però destacava que «amb urnes o sense, amb cens o sense cens, la resposta de la societat catalana serà aclaparadora».