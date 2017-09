Santa Tecla ja té la seva figura

La Botiga de la Catedral de Tarragona ha posat a la venda una imatge de la patrona de la ciutat

Actualitzada 20/09/2017 a les 22:13

Els devots de Santa Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona, estan d’estrena. Des d’aquesta mateixa setmana ja es pot comprar, a la Botiga de la Catedral, la imatge de la santa, una reproducció artesanal obra de Ramon Company, autor entre altres de la imatge de la Mare de Déu del Mainell, de la mateixa Catedral, així com de la imatge de la Mare de Déu de Paretdelgada, a la Selva del Camp.



La imatge de Santa Tecla que es ven a la Botiga de la Catedral està elaborada amb resina policromada, està pintada a mà, mesura 24 cm d’alçada i té un preu de 160 euros. Reprodueix la imatge de la Santa que hi ha a l’Altar Major de la Catedral, i es presenta amb la palma del martiri a la mà dreta, i un llibre amb textos bíblics a l’esquerra. Excepcionalment Santa Tecla es presenta coronada, un fet que, com apunta Joaquim Gras Minguella, canonge obrer de la Catedral, no és gens habitual en les imatges dels sants: «les santes habitualment no van coronades. El per què Santa Tecla porta aquesta corona, no el sabria dir. Potser va ser una llicència de l’autor, o potser va ser una manera de significar que va ser la primera màrtir, i per això se l’ha coronat amb una corona tan solemne, pròpia de la Mare de Déu o del Nen Jesus». Gras Minguella apunta que una de les millors fonts de coneixement sobre la vida i obra de la santa és al llibret Santa Tecla, deixebla de Pau, serventa de Déu, de Jordi Guàrdia, que també es ven a la botiga.



José María Gómez Calderón, encarregat de la Botiga de la Catedral, explica que la imatge ha estat fruit de la demanda dels clients, que molt sovint els demanaven poder ‘endur-se’ una Santa Tecla: «quan vam obrir la botiga, ara fa sis anys, hi havia poques coses de Santa Tecla, i vam anar fent estampes, didals, imants, vitralls, una mica de tot, però ens faltava una imatge digna. Ara per fi ja la tenim».



De moment se n’han fet cinc, tot i que dues ja estan reservades, i la intenció de la botiga és anar-les fent a mesura que hi hagi demanda, tenint sempre una mica d’estoc a la botiga per tal de donar resposta a la demanda. «És una bona oportunitat per als devots de la santa i els col·leccionistes de tenir una imatge de la patrona de Tarragona», ha afegit Gómez Calderón.



La Botiga de la Catedral és un gran aparador de la patrona local, que ha estat adquirida en diferents formats per visitants del recinte però també per persones vinculades al fet religiós. Així per exemple, segons explica el responsable de la botiga, es van trobar que el rector del santuari del Monte de Santa Tecla, a la costa gallega de la Guarda, va veure a la pàgina web de la botiga una imatge de Santa Tecla pintada per l’artista tarragonina Rosi Comí i va encarregar-ne una que ara llueix al santuari gallec.



Pel que fa al preu de venda, des de la botiga apunten que és un preu ajustat a la imatge, ja que és una peça artesanal i de gran qualitat. «Potser hauríem pogut fer una imatge més barata, però llavors no l’hauríem pintat, ni l’hauríem pogut fer com la volíem fer», ha explicat el canonge obrer de la Catedral.