Podem farà avui el seu primer míting a favor 1-O amb ERC i la CUP a Tarragona

L'acte tindrà lloc aquest dijous 21 de setembre a les 18.30h al Centre Cívic de Torreforta

EFE

Actualitzada 21/09/2017 a les 12:36

Podem farà avui el seu primer míting a favor de l'1 d'octubre entès com una mobilització ciutadana, en què farà una crida a la participació, amb un acte a Tarragona al costat d'ERC i la CUP, en el qual participarà el líder de la formació morada, Albano Dante Fachin.



El partit morat inicia avui la seva campanya pròpia de cara al referèndum de l'1 d'octubre que ha convocat el Govern i que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional, després que les bases de Podem avalessin per àmplia majoria implicar-se activament en la consulta sobiranista.



En aquest primer acte de campanya de Podem, que tindrà lloc aquest dijous a les 28.30h al centre cívic Torreforta de Tarragona, el secretari general, Albano Dante Fachin, estarà acompanyat pel diputat d'ERC al Congrés Jordi Salvador, la regidora de la CUP a l'ajuntament d'aquesta ciutat, Laia Estrada, i per la representant de Tarragona en Comú, Àngels Pérez.



Durant el míting, Fachin farà una crida a la participació l'1 d'octubre, davant de l'actitud del Govern del PP sobre el procés sobiranista català.



Encara que aquest és el primer míting de campanya propi de Podem després de la consulta interna del partit, tant Fachin com el diputat de la formació morada Joan Giner ja han participat en actes d'ERC i de la CUP.