Música, cafè, copa i fum a la plaça del Rei

L’Orquestra Estelada ha animat la trobada

Redacció

Actualitzada 21/09/2017 a les 22:00

La música de l’Orquestra Estelada ha animat una nova edició de Cafè, copa i puro per un duro, proposta lúdica i gastronòmica que ha reunit un nodrit grup de seguidors a la plaça del Rei. La llarga cua per retirar el servei de bar arribava fins al carrer Natzaret, al costat contrari d’on estava situada la barra. Aquesta iniciativa festiva, que ja s’ha convertit en una tradició, és una de les activitats més esperades de les festes de Santa Tecla per part d’aquelles persones que conserven monedes de duro, de les antigues pessetes.