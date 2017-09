L'Ajuntament denega a la CUP els permisos per fer un acte públic pel Sí

La resolució es basa en l'ordre del Tribunal Consitucional, que adverteix als alcaldes que no facilitin actuacions que permetin el referèndum

21/09/2017

L'Ajuntament de Tarragona ha denegat, a la CUP, una «petició de recursos materials i de reserva d'espai» per realitzar un acte polític públic en favor al Sí al referèndum de l'1 d'octubre. L'acte, segons informa l'agrupació en un comunicat, està previst pel 26 de setembre, a les 19 hores, a la plaça dels Carros.



El consistori basa la seva resposta en la resolució del Tribunal Consitutcional que adverteix als alcaldes que «s’abstinguin d’iniciar, tramitar, informar o dictar, en l’àmbit de les respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya». Així ho ha comunicat el responsable d'ocupació de domini públic, mobilitat i accessibilitat del consistori a la CUP.



La Candidatura d'Unitat Popular al·lega que la resolució «se centra en la preparació i celebració» del referèndum, però que no fa referència «als actes de difusió d'opinió i proposta política». Per aquest motiu, la CUP interposarà un recurs contra aquesta decisió, ja que a través del comunicat s'assegura que «suposa una obstaculització i impediment de l’exercici de les llibertats bàsiques de la població».



Finalment, la CUP manifesta la seva voluntat de tirar endavant amb l'organització de l'acte, i irònicament planteja si el dia 26, «l'Alcalde Ballesteros també ens enviarà la Guàrdia Urbana per impedir que exercim la nostra llibertat d’expressió i de participació política».