Els Gegants porten l'alegria dels seus balls als carrers de la ciutat

Centenars d’assistents a la ‘Tronada’ han demanat la dimissió de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros

Redacció

Actualitzada 21/09/2017 a les 22:11

El periodista tarragoní Lluís Amiguet ha ofert el pregó de les festes de Santa Tecla al saló de plens de l’Ajuntament, quan els Gegants del Seguici Popular han arribat a la plaça de la Font, a l’espera d’iniciar, una hora després i produït el dispar de tres coets, l’esperada Arrancada. Abans de prendre la metxa que Amiguet sostenia en una mà, per començar la Tronada, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, des del balcó del Palau Municipal ha fet onejar el penó. En aquest moment, centenars de persones que es trobaven a la plaça han proferit crits de «Ballesteros dimissió», en clara referència a la decisió de no facilitar dependències municipals on ubicar col·legis electorals el pròxim 1 d’octubre.



Finalitzada la Tronada, i un cop retirat el material pirotècnic, la llarga filera de Gegants que ballava al ritme de la música ha dirigit els seus passos cap al Portalet, on han començat la tradicional volta pel centre de la ciutat. Un nodrit grup de persones esperava la comitiva festiva que ha discorregut per Comte de Rius, Rambla Nova i Sant Agustí, per tornar a la plaça de la Font. El públic, situat a les voreres, i sobretot els més petits, ha fruit amb els balls dels Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells, els Gegants Vells i Nous de Torreforta, els Gegants del barri del Port i una inacabable renglera de participants que tancava la Banda d’Instruments Tradicionals de Tarragona. Després de recórrer els carrers del centre de la ciutat, la comitiva ha tornat al punt de partida.