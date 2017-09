Els estibadors de Tarragona també decideixen no abastir el vaixell policial

Aquest dijous al migdia faran una assemblea per explicar la decisió, però asseguren que la decisió és ferma

Actualitzada 21/09/2017 a les 12:20

Joan Galera, representant dels estibadors tarragonins, ha confirmat aquest dijous al digital El Món , que uns 180 treballadors directes i indirectes contractats per l'empresa SAGEP, tampoc abastiran cap vaixell contractat pel Govern de l'Estat que pretenguin rebre cap servei dels estibadors. Segons declaracions de Galera al digital, «el nostre sentiment és de defensa de la democràcia i la llibertat i, per tant, no prestarem cap servei a cap vaixell que ens ho demani si va carregat de policies».Galera afegia que aquest dijous al migdia hi ha prevista una assemblea d'estibadors per explicar la qüestió, «però ja us puc avançar que no col·laborarem en cap cas si ens demanen algun servei». Joan Galera també explicava que la Llei de Ports estableix que un creuer es pot abastir per ell mateix, i si ho requereix , «pot contractar els nostres serveis. Si ho intenta, la resposta serà no».Galera, president del Comitè d'Empresa, pertany a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, amb un 100% de representació al Port de Tarragona. Galera argumentava que, «som una federació i tenim autonomia pròpia per prendre les decisions que considerem oportunes».