El Correfoc petit omple d'espurnes i foc la Rambla Nova

La cercavila s'ha iniciat a l'estàtua dels despullats i ha arribat fins el Balcó del Mediterrani

Redacció

20/09/2017 a les 19:39

Un any més el Correfoc petit ha servit per a que els més joves s'apuntin a la festa de foc de Santa Tecla. Aquest dimecres a la tarda, al voltant de les 19.30 h, s'ha iniciat el correfoc des de l'estàtua dels Despullats.



Els integrants del correfoc han estat el Ball de Diables Petit, el Drac Petit, el Bou Petit i la Vibrieta, i com a grups convidats, el Drac i la Cabra Petits de Reus, el Ball de Diables Infantil de Torredembarra i les Diablesses Petites de la Geltrú.



El correfoc s'ha tancat al Balcó del Mediterrani. Allí, les bèsties de foc i els diables han realitzat una carretillada fins al voltant de l’estàtua de Roger de Llúria.