Vincular referèndum i neteja de la ciutat? a Tarragona sí

L'humor serveix a un usuari de Twitter per denunciar que un matalàs deixat als contenidors ocupa part del carrer

19/09/2017 a les 12:42

@TGNAjuntament a passat la nit al carrer i esta ocupant el carrer. Aixo vol dir que no ha passat ningu! Li posarem un cartell #1Oct2017 — Josep Vidal (@cabre_vidal) 19 de setembre de 2017

A la ciutat de Tarragona ja fa setmanes que l'etiqueta de Twitter #tarracontenidor acumula imatges del lamentable estat de molts contenidors, on s'acumulen grans quantitats d'andròmines o que estan col·lapsats i sobreeixits. Es tracta d'una denúncia d'incivisme però que també va adreçada a la gestió de la neteja per part de l'empresa concessionària i, com a organisme que la contracta, a l'Ajuntament.Ara, immersos en el procés cap al Referèndum de l'1-O i les connotacions que això està tenint a Tarragona, on l'equip de govern municipal ha deixat clar que no cedirà en cap cas espais municipals per a la votació, un usuari ha trobat la manera de vincular les dues coses.La Guàrdia Urbana està sent obligada per ordres de la Fiscalia General de l'Estat a exercir de policia judicial i intervenir material relacionat amb l'1-O. Així, per exemple, agents de la Guàrdia Urbana van identificar membres de l'ANC que repartien ventalls que promovien la votació, durant la diada castellera de Santa Tecla del passat diumenge. I també es van retirar tots els cartells que defensaven el Sí i que es van penjar a la Rambla Nova, diumenge al vespre, i davant la presència d'agents de la Policía Nacional.Amb aquests antecedents, un usuari tarragoní de Twitter @cabre_vidal ha denunciat la presència d'un matalàs llençat al costat d'uns contenidors i que no es va recollir. El matalàs, segons argumenta, està col·locat de tal manera que fins i tot ocupa espai de la calçada del carrer.Utilitzant la ironia, l'usuari afegeix que una solució per aconseguir que el retirin potser serà la de col·locar-li, al matalàs, un cartell del Referèndum de l'1-O.