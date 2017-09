Una manifestació multitudinària recolza la democràcia a Tarragona al crit de 'Votarem!'

Després de les intenses actuacions policials d'aquest dimecres, diverses entitats i partits polítics han convocat la concentració

Actualitzada 20/09/2017 a les 21:24

Milers de persones es manifesten aquest dimecres al vespre al centre de Tarragona per defensar el referèndum de l’1 d’octubre i com a mostra de rebuig a les detencions i als registres de la Guàrdia Civil. Amb els crits de ‘Votarem!’ i ‘Ballesteros dimissió!’, els manifestants han omplert el tram final de la Rambla Nova i la plaça Imperial Tàrraco, on es troba la subdelegació del govern espanyol a la ciutat.Durant la protesta, que s’està desenvolupant amb un to festiu i sense incidents, les persones concentrades exhibeixen estelades i pancartes a favor del referèndum. Representants de les entitats i dels partits sobiranistes han cridat a la mobilització ciutadana davant «l’agressió en tota regla» del govern espanyol, segons ha denunciat la presidenta d’Òmnium al Tarragonès, Rosa Maria Codines. Els manifestants preveuen acabar la protesta a la plaça de la Font, al davant de l'Ajuntament.Txarango, que aquesta nit actua a la ciutat, ha anat a donar suport a la manifestació, i ha tocat a peu de carrer diversos dels seus temes.