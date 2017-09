Maragall: «Hem de guanyar la batalla de la unitat civil d'aquest país»

Els socialistes del «Sí» demanen anar a votar

Actualitzada 19/09/2017 a les 21:51

Exmilitants del PSC, com l’exconseller d’Ensenyament Ernest Maragall, que defensen el dret a decidir i la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1-0, van celebrar ahir un acte a la seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona a favor del «Sí». La trobada va comptar també amb la participació de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, dels diputats de Junts pel Sí Montserrat Palau i Jordi Sendra, i del membre de Moviment d’Esquerres, Alfons Palacios. L’acte va congregar més d’un centenar de persones convençudes que Catalunya podrà anar a votar.



L’exconseller Ernest Maragall i fundador de Moviment d’Esquerres va dir que «hem de guanyar la batalla de la unitat civil d’aquest país», i va recordar que «jo no sóc independentista, però sí sóc clarament favorable a l’independentisme». Maragall va defensar el dret dels socialistes a expressar la seva opinió a les urnes. En aquest context, va subratllar que «els que votarem ‘Sí’ hem de respectar als que votaran ‘No’ i als que no aniran a votar, perquè l’Estat ens està intentant robar aquest dret».



En un apartat de la seva intervenció, l’exconseller d’Ensenyament en el Govern del tripartit va afirmar que «l’Estat se’n pot ensortir requisant i prohibint, però com més èxit tingui en aquesta política, més forts ens farà i quedarà en evidència davant tot el món». El fundador de Moviment d’Esquerres va afirmar que «l’1-0 guanyarem, per una via o per una altra, perquè tenim respecte per tots».



Per la seva banda, la consellera Meritxell Serret, en clau de futur va subratllar que «sabem què volem i sabem com fer-ho, però ens falten recursos perquè tenim un Estat que no ens estima i no ens vol ajudar», i com a exemple va posar la política agrària del govern de l’Estat. A més, i davant els arguments que Catalunya sortirà de la Unió Europea si proclama la República, Serret va dir que «Europa no deixarà perdre Catalunya perquè és responsable i, a més, no estem fent cap delicte, ni ho és penjar cartells ni que els alcaldes deixin locals municipals perquè la gent pugui votar».



L’acte el va obrir Alfons Palacios, sevillà resident a Catalunya de fa anys, qui va dir que la seva formació «treballa per aconseguir un ‘Sí’ rotund». Palacios va destacar que «la nostra campanya té dos eixos principals: que la gent vagi a votar, sobretot la gent treballadora dels barris que té un sentiment socialista, i demostrar que som profundament europeistes».



Per la seva banda, la diputada Montserrat Palau va reivindicar «el llegat del treball de molts anys dels socialistes» i va demanar el vot «per acabar amb el règim del 78, que és un règim franquista, i per aquells que ens van precedir». Jordi Sendra, també diputat de Junts pel Sí, va dir que «no sóc socialista, però, si ho fos, no podria estar en un partit que té un alcalde –en al·lusió a Josep Fèlix Ballesteros– que gira l’esquena al ciutadà o en un partit disposat a aplicar l’article 155». «Poder avançar en temes com l’A-27 està a les nostres mans», va dir.