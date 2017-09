Comencen a sonar Txarango i Roba Estesa en les proves de so

Les actuacions, a l'avinguda Vidal i Barraquer, començaran a les deu de la nit

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 19:30

Els grups Roba Estesa i Txarango estan fent, des de primera hora de la tarda d'aquest dimecres, les proves de so pel seu concert d'aquesta nit a Tarragona. Amb una ubicació diferent a l'actual, les dues bandes tocaran a l'avinguda Vidal i Barraquer, just davant de la Tabacalera.



Les tarragonines Roba Estesa seran les primeres en sortir sobre l'escenari, a les deu de la nit. El grup format per Alba Magriñà (bateria i percussions), Anna Sardà (baix, violoncel i veus), Clara Colom (acordió diatònic i veus), Clàudia García-Albea (violí i veus), Gemma Polo (veus) i Neus Pagès (guitarres i veus) durà el seu folk 'calentó' a les festes de Santa Tecla 2017.



Després, a partir de les dotze de la nit, serà el torn de Txarango, una de les bandes catalanes més reconegudes del panorama musical. La formació barcelonina, que compta també amb músics d’Osona, el Ripollès o la Garrotxa, presentarà a la ciutat el seu darrer disc, 'El cor de la terra'.