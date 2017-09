La Guàrdia Urbana identifica i requisa díptics de l'1-O al regidor d'ERC Xavier Puig

La policia els ha requisat tot el material que portaven: prop de 70 fulletins amb informació sobre el referèndum i a favor del 'Sí'

Actualitzada 20/09/2017 a les 13:18

El regidor d’ERC de l’Ajuntament de Tarragona Xavier Puig ha estat identificat, el matí d’aquest dijous 20 de setembre, per repartir díptics de la campanya del ‘Sí’ en relació al referèndum de l’1-O. Els fets han succeït cinc minuts abans de les 9 a la plaça de la Mitja Lluna, on Puig es trobava amb tres voluntaris més amb qui repartia informació. Un agent se’ls ha acostat i, tot i que s’ha mostrat «comprensiu» amb ells, ha explicat que obeïa ordres de la fiscalia i, per tant, els havia d’identificar. Més tard ha arribat una altra patrulla amb més agents que els han requisat el material que duien a sobre: prop de 70 díptics amb informació sobre el referèndum i a favor del ‘Sí’.



Segons ha assegurat Puig a Diari Més, han estat agents de seguretat de Renfe qui haurien avisat a la Guàrdia Urbana que el regidor, junt a altres voluntaris, estava repartint informació sobre el referèndum. El personal de seguretat ha donat l’avís, tal i com els ha informat l’agent, després de veure’ls repartint díptics del Sí prop de les 7.30h davant l’estació.



Xavier Puig ha assegurat que hi hagut diversos ciutadans que han presenciat l’escena i que els han volgut expresar «tot el seu suport i la vergonya que sentien pel fet que es criminalitzi una activitat lícita que seguirem fent».