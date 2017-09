L'Arquebisbat de Tarragona «demana la benedicció de Déu sobre Catalunya»

A través d'un comunicat, la institució es posiciona a favor del «respecte dels drets i de la no confrontació»

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 18:05

«En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin, que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu un moment delicat de la seva història». Així comença un comunicat que l'Arquebisbat de Tarragona ha fet públic per donar suport a les institucions de Catalunya, que aquest dimecres estan sent registrades per la Guàrdia Civil.



L'escrit també indica que «demanem a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social». Afegeix que «l’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió, i s’ofereix per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble», i finalment anima a «tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública, per avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau».