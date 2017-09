Els barris reclamen la descentralització real de les festes de Santa Tecla

Diverses entitats demanaran explicacions al Govern municipal en el pròxim plenari municipal

Actualitzada 20/09/2017 a les 22:05

Tretze associacions de veïns, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i la Federació de Veïns de Llevant van celebrar dimecres una trobada a la plaça del Tarragonès, davant el Centre Cívic de Torreforta, per protestar «per l’incompliment de l’Ajuntament de Tarragona al no descentralitzar les festes de Santa Tecla». Els interventors van recordar que «el 30 de setembre del 2016 el ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Cercle Podem Tarragona Barris per la descentralització de les festes populars de Santa Tecla i perquè els barris acullin un major nombre d’activitats organitzades per l’Ajuntament».



En opinió dels convocats, el contingut de la moció no s’ha posat en pràctica i, per aquest motiu, van acordar preguntar en el plenari del pròxim 9 d’octubre «perquè no s’han programat activitats festives i culturals als barris de Ponent, Llevant i a la zona Nord». A més, es preguntarà «quines accions de dinamització ha fet el govern de la ciutat des del 30 de setembre del 2016 fins ara». L’ampli col·lectiu d’entitats que es van reunir a la plaça del Tarragonès van mostrar el seu malestar per la política festiva de l’Ajuntament i per considerar que no ha fet res per descentralitzar les festes de Santa Tecla.