Cinc vehicles xoquen en dos accidents diferents gairebé simultanis a la T-11

Una de les topades ha tingut lloc al quilòmetre 15, mentre que la segona al quilòmetre 17 de la via

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 18:53

Cinc vehicles han protagonitzat, aquest dimecres a la tarda, dos accidents de trànsit diferents a la carretera T-11, al terme municipal de Tarragona. El primer accident ha tingut lloc al quilòmetre 15 de la via, pròxim a la rotonda de les Gavarres, entre tres vehicles. Ha estat per encalç, i un dels turismes implicats ha quedat pujat sobre la barana de ciment. Al seu interior, tres persones han quedat atrapades. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'hi han traslladat per tal d'alliberar-les. Segons indica el cos, estan ferides lleus. Tres persones més han resultat il·leses.



Pel que fa al segon accident, que ha estat a les 17.58 hores, ha tingut lloc al quilòmetre 17, a prop del barri de la Floresta, entre dos vehicles. Aquest accident, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), ha estat molt lleu.