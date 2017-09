Ballesteros ajorna el ple del 28 de setembre a causa del referèndum

Els propers plens se celebraran el 9 i el 26 d'octubre

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 11:27

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona ha decidit ajornar el ple programat pel 28 de setembre a causa del referèndum, que està previst que se celebri el proper 1 d'octubre. Segons informa el consistori tarragoní en un comunicat, el calendari de plens s'ha modificat perquè la Junta ha decidit «actuar amb normalitat com s'ha fet sempre en altres processos electorals». D'aquesta manera, els propers plenaris se celebraran els propers 9 i 26 d'octubre. Els de novembre i desembre es mantenen per les dates previstes, el 17 de novembre i el 22 de desembre.



La decisió d'ajornar el ple de setembre ha despertat diferents reaccions entre els diversos grups municipals. ERC-MES-MDC ha afirmat ja valorat positivament aquesta decisió. El seu portaveu, Pau Ricomà, ha afirmat que «amb l’ajornament s’està reconeixent que l’1 d’octubre anirem a votar i es legitima el referèndum», ja que «sempre que hi ha eleccions el ple s’ajorna per no coincidir amb el període laboral». Per altra banda, però, lamenta que no es debatí la moció del grup que insta a l’ajuntament a condemnar la repressió judicial i la vulneració de drets fonamentals a Catalunya. Per això, Ricomà ha demanat al consistori que es posicioni al respecte. «Malauradament l’equip de govern no té cap intenció de condemnar aquests fets. El PSC es refugia en la independència del poder judicial per no criticar la repressió», afirma Ricomà, que ha reiterat que l’Ajuntament ha de garantir que tothom pugui anar a votar l’1-O.



Per la seva banda, la CUP va afirmar en un comunicat emès ahir dimarts que s’havia assabentat de l’ajornament del ple per un canal no oficial. Els independentistes consideren que la decisió de Ballesteros ve motivada perquè l’alcalde «vol evitar la confrontació política» i «amagar-se de la ciutadania».s.