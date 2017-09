Atraca al Port de Tarragona un vaixell enviat per Interior per allotjar forces policials

El Port confirma que l'Estat va ordenar, dimarts, l'operació, i diversos mitjans afirmen que és per allotjar-hi agents de policia

Actualitzada 20/09/2017 a les 15:04

Un vaixell de grans dimensions ha atracat aquest migdia al Port de Tarragona, sota les ordres de l'Estat Espanyol. Segons informen diversos mitjans de comunicació l'embarcació, que es tracta d'un creuer amb bandera italiana, estaria destinada a l'allotjament de forces policials. El vaixell és el GNV Azzurra i es troba amarrat al Moll d'Andalusia des de la una del migdia d'aquest dimecres. L'Estat Espanyol, segons ha informat el Port de Tarragona, va donar instruccions, justament aquest dimarts passat, perquè se li donés permís d'atracament.



Per altra banda, el govern espanyol ha atracat un altre vaixell al moll de Lepant del Port de Barcelona per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya. L'embarcació és un ferri fletat per l'Estat que té una capacitat per a 600 persones. Segons han explicat fonts del Port, inicialment no se li havia donat permís per atracar el vaixell i fer una estada llarga a la instal·lació. Posteriorment, però, l'Estat els va enviar una comunicació oficial fent la petició, i se'ls ha autoritzat a atracar al moll de Lepant a les 09.00 hores d'aquest dimecres.



Mentrestant, un altre ferri que tenia intenció d'atracar al port de Palamós també es dirigeix cap a la capital catalana, on arribarà aquesta tarda, després que la Generalitat li denegués l'entrada. Es tracta del ferri 'Moby Dada', de bandera italiana llogat per l'Estat i que va sortir aquest dimarts del port de Gènova i s'ha dirigit a Palamós amb la intenció de dur-hi «tasques de manteniment» durant els pròxims deu dies. El port, que depèn de la Generalitat, li ha denegat l'opció d'atracar tots aquests dies per «motius tècnics», ja que en els pròxims dies espera l'arribada d'altres creuers i altres vaixells de llarga eslora. A més, han precisat fonts del Departament de Territori, si el motiu real és allotjar agents policials destinats a Catalunya davant la convocatòria de l'1-O s'incompliria la llei, que no preveu que creuers facin les funcions d'hotel.



El vaixell ha arribat a primera hora davant del port de Palamós i després d'estar unes hores davant el litoral ha emprès el trajecte cap a Barcelona, on arribarà entre quatre i cinc de la tarda.