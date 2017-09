Recuperen una gata a Tarragona perduda fa cinc anys

L'animal es va escapar cinc dies abans que la propietària, que tenia el bitllet per la gata, es traslladés a viure a Argentina

Cristina García

Actualitzada 19/09/2017 a les 11:14

Rita és una gata que vivia a la Plaça de Rei de la Part Alta de Tarragona. L'associació Tarraco Gats la va capturar per tal d'esterilitzar-la en el marc del Projecte Gats Urbans amb la intenció de retornar-la al carrer però la seva sorpresa va ser majúscula quan la van portar al veterinari i van poder comprovar que aquesta gata, que feia temps es deixava veure pel carrer, era domèstica, portava xip i ja estava esterilitzada. Rita va resultar ser una gata de sis anys que tenia propietària. Després de dies d'investigacions i gràcies a les xarxes socials, l'Associació Tarraco Gats va esbrinar que Rita pertanyia a una noia argentina que fa diversos anys, va tornar al seu país i juntament amb el seu bitllet d'avió, va adquirir un per a cadascun dels seus animals, incloent a Rita. La mala sort va voler que Rita es perdés cinc dies abans d'aquell viatge i aquí va començar el seu perible de vida al carrer.



Després de molts intents, l'Associació ha aconseguit localitzar a la seva propietària a Buenos Aires, que va tenir una gran alegria en saber que la gata que va perdre abans de marxar de Tarragona estava sana i estàlvia. Finalment, per evitar el tràngol del viatge a la gata i sabent que estava en bones mans, la propietària i l'associació van acordar buscar una nova adopció a l'animal tot i que «la propietària va dir que si no apareixia cap bona família per ella tornaria a pagar el bitllet i se'n faria càrrec», assegura Eva Núñez, presidenta de l'entitat. Afortunadament, fa uns dies, una parella jove molt amants dels animals ha decidit adoptar-la perquè «és una gata tremendament dòcil i bona i es van enamorar d'ella només conèixer-la».



Núñez vol destacar que «és estrany que una gata domèstica hagi sobreviscut al carrer tan de temps perquè els gats acostumats a una llar no sobreviuen i trobem casos de gats abandonats ferits o en males condicions perquè no saben com viure al carrer».