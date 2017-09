«El pàrquing de Sescelades seguirà sent un descampat fins que tinguem pressupost»

L’equipament torna a ser objecte de queixes pel seu mal estat, però des del Rectorat no hi ha prevista «cap inversió forta» perquè «no és prioritat»

Actualitzada 18/09/2017 a les 20:52

Els pàrquings de sorra de Sescelades seguiran sent un descampat fins que la Universitat Rovira i Virgili no tingui pressupost per arranjar-los. Així ho assegurava el Delegat del Rector d’Organització i Recursos de la URV, Xavier Farriol. Si bé és cert que aquesta setmana es faran un seguit d’actuacions «petites» perquè «siguin practicables», els aparcaments que envolten el Campus Sescelades es mantindran tal com estan.



El que més crítiques genera és l’ubicat al carrer Joaquín Donato, al costat de les facultats de Química, Psicologia i Educació. Clots, massificació i presència de pedres són els factors que més enfaden als usuaris, majoritàriament estudiants d’aquestes tres facultats. Aquesta setmana, les pedres i els clots s’eliminaran. Segons informava el delegat del rector, les actuacions s’haurien d’haver dut a terme el passat divendres, «però per culpa de les pluges ho vam ajornar».



La paraula «pavimentació» no entra en els plans del Rectorat, i Farriol reiterava que «si tinguéssim els pressupostos de l’any 2008, ja hauríem arreglat el pàrquing». Ara per ara, però, «no és una prioritat». «Volem facilitar que la gent aparqui, però en les condicions de descampat. No és un pàrquing», subratllava Farriol.



L’aparcament de sorra del carrer Joaquín Donato el va llogar la URV per «facilitar la circulació de vehicles». Ara ja és propietat de la universitat, però tal com manifestava Farriol, «s’eliminaran riscos si apareixen, però s’hauria d’urbanitzar aquesta zona, i això requereix d’una planificació i d’uns diners que no tenim». «No hi haurà inversions significatives», acabava dient. Amb tot, el Delegat del Rector recomanava als estudiants anar caminant o en transport públic al Campus per evitar problemes.

Per la seva banda, l’Assemblea d’Educació i Psicologia de la URV, criticava la «poca paraula» del Rectorat respecte aquest equipament.



«L’any passat ens van prometre reiterades vegades que farien alguna cosa per millorar la situació, però mai van arribar les actuacions», expressava un dels membres de l’organització, Roger Gonzàlez. El mateix recordava que el curs passat, després de les pluges de la primavera, el pàrquing era gairebé «inaccessible». Pel que fa a la possibilitat d’arribar a la facultat en transport públic, Gonzàlez responia al Delegat del Rector que «les comunicacions amb el centre de Tarragona són dolentes i els autobusos moltes vegades van plens fins dalt, i que no hi ha una tarifa especial per estudiants des d’altres ciutats i pobles del Camp de Tarragona».



La millora del pàrquing, però, no és l’única reclamació de l’assemblea. «Tenim una facultat vella amb unes aules que s’haurien de reformar», subratllava Gonzàlez. En aquest sentit, el membre de l’organització informava que «des del Rectorat ens van dir que el tema de les aules estava bastant avançat». L’Assemblea realitzarà les primeres reunions del curs aquesta setmana, a l’espera de poder veure si arriben les solucions reclamades.