La Santa Tecla petita, protagonista d'aquest dimarts

Consulta tots els actes d'aquest dimarts 19 de setembre

Actualitzada 19/09/2017 a les 12:06

Els actes de Santa Tecla d'aquest dimarts, 19 de setembre:

17.30 h

17.30 h

• 17.30 h

17.50 h

7.45 h,

18 h,

18 h,

18 h,

18 h

18.30 h,

Cercavila de la Santa Tecla Petita

19 h

19 h,

19.15 h

20 h,

Tanda de lluïment de la Santa Tecla Petita

20 h,

• 20 h,

• 20.15 h

• 20.35 h

20.30 h,

20.30 h

20.30 h,

20.45 h

21 h,

21 h,

21 h

21 h,

21 h

22 h,

22 h

23 h,

, jardins de Saavedra.Organitza: Ekinoci, pl. de les Cols.. •c. Lleida., i tot seguitCol·labora: Agrupació de Comerciants del Carrer LleidaMercat Central.. Un taller per desenvolupar la creativitat, la innovació i els bons hàbits. Places limitades. Durada: 90 minuts. Activitat gratuïta. Inscripcions a la Parada Festiva del Mercat.Organitza: Mercat Central de TarragonaCol·laboren: Club dels Tarraconins i Petits Enginyersdes del portal del Roser, Itinere.Passejada pel centre de Tarragona, durant la qual evoquem la petita ciutat de tombant de segle, tot seguint la petjada modernista. Des de l’Antic Escorxador fins al flamant Mercat Central, relacionarem noms com Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner amb la nostra ciutat i reivindicarem l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. Al final de la visita, la sorpresa refrescant al Xiringuito del Mercat. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades.Organitza: Itinere Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)jardins de Saavedra,. En aquest taller d’acrobàcia aèria s’ofereix la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent figures. El taller ofereix la possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb l’assessorament en tot moment del monitor que organitza el taller.Organitza: Ekinoci, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani.Organitza: Centro Galego de Tarragonades de la pl. de la Font.. El Seguici Petit enceta les aparicions dels elements més representatius de la nostra festa. Reproduint l’estètica i la manera de fer del Seguici gran, ompliran places i carrers de músiques, balls i espurnes. Enguany donem la benvinguda al Ball dels Set Pecats Capitals Petit, que s’incorpora al Seguici Petit. Hi participen:Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilats, bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de la Font. Recordem als pares i familiars la necessitat que els elements festius actuïn autònomament a fi de facilitar la visió i el gaudi d’aquest acte. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ofereix beguda refrescant als esforçats petits teclers., jardins de Saavedra,. El músic vigatà ens presenta el seu nou disc, Connexions. En aquest disc, el músic fa un salt endavant cap a un univers creatiu original i amb personalitat pròpia, fugint de les etiquetes i les fórmules establertes. Al nou treball discogràfic hi han col·laborat artistes com Joan Colomo, Judit Neddermann, Joan Garriga (La Troba Kung-Fú) i el cantant napolità Alessio Arena.Organitza: Ekinoclocal social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa., local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23.pl. de la Font.pl. de les Cols.local social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa., local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23.Casino de Tarragona.Compra de tiquets al Casino de Tarragona fins al 15 de setembre o al web www.casinotarragona. com (places limitades). Preu per tiquet: 10 € (inclou barrilet). Activitat exclusiva per a més grans de 18 anys.Organitza: Casino de Tarragona - Col·labora: Chartreuse, pl. de la Font.local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa Anna, 1.des de la pl. de les Cols.. Textos originals escrits pels membres del taller itinerant de l’Escola de Lletres de Tarragona, impartit per Lurdes Malgrat. Itinerari: pl. de les Cols, pla de Palau, Cavallers, Escales d’Arboç, bda. de la Misericòrdia, Balcó del Mediterrani, Palau de Congressos, c. Pau del Protectorat, Escales Reials, escales del carrer Vapor i Antiga Tabacalera. Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia a info@ escoladelletres.cat.Organitza: Escola de Lletres de Tarragona, jardins de Saavedra,Menjar japonès i food truck La Cuineta. Organitza: EkinocTeatre Metropol, Rambla Nova, 46.. Time Corporation, reconeguda empresa americana del sector de la cronos-science, presenta en exclusiva mundial una aplicació que canviarà el món. Ningú millor per presentar un esdeveniment d’aquesta transcendència que un comunicador en majúscules, en Peyu, que aparca el seu rol com a humorista per acostarnos al producte estrella de Time Corporation. Agafeu-vos a les butaques i sigueu benvinguts a l’únic lloc del món on veritablement es poden controlar el temps, l’espai i les emocions: el teatre. Venda d’entrades: www.tarracoticket.cat. Preu: 14 €. Organitza: Plexo, jardins de Saavedra,Indiana Jones en busca del arca perdida, de Steven Spielberg (1981).Col·labora: Festival RECAntiga Audiència, pl. del Pallol, 3.Avui, contes amb la Karme González i la Rat Cebrián. Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala., Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23.Organitza: Cafè La Cantonadajardins de Saavedra,Organitza: Ekinoci