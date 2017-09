La CUP denuncia que Ballesteros vol ajornar el ple de setembre

El grup municipal creu que l'alcalde el vol posposar per «amagar-se de la ciutadania»

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 13:47

La CUP ha denunciat que l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, vol posposar el ple del proper 28 de setembre. La formació independentista creu que amb l’ajornament del ple Ballesteros «vol evitar la confrontació política» i «amagar-se de la ciutadania», qui el passat ple del 21 de juliol va mostrar el seu desig de votar l’1 d’octubre i darrerament, en els actes festius, ha demanat la dimissió de l’alcalde. La CUP lamenta que hagi conegut aquesta informació «per altra canals», ja que aquest punt no consta a l’ordre del dia, segons informa el grup municipal.



La CUP recorda que el ple està convocat des d'abans de l'estiu i que la junta de portaveus ha estat convocada aquest mateix dimarts al matí per dimecres a les 10.30h. A més, assenyalen que «s'hi debatran aspectes fonamentals com la llibertat d'expressió i l'onada repressiva a mans de l'Estat, que pensem que l'alcalde no vol debatre». Així, doncs, titllen l'acció del govern municipal de «tacticisme covard després de veure que la ciutadania li està exigint que mostri un tarannà democràtic».