L'Hospital Joan XXIII i Pallapupas posen en marxa la campanya 'Un dia de Nassos'

La pàgina pallapupas.org posa en venda una entrada solidària per anar a Port Aventura i alhora col·laborar amb la ONG

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 13:33

L’Hospital Universitari Joan XXIII i l’ONG Pallapupas han iniciat, avui dimarts 19 de setembre, la campanya per promocionar 'Un dia de Nassos', amb la qual es pretén recaptar fons per a l’ONG. Aquells qui comprin l’entrada solidària per anar a Port Aventura a la pàgina pallapupas.org, els sortirà a meitat de preu i alhora col·laboraran amb l’ONG que ajuda a omplir de somriures els hospitals. El proper 7 d’octubre Pallapupas instal·larà un estand amb informació a Port Aventura en els quals hi seran presents els pallasos Apósito i Gelocatila.



Pallapupas treballa, des del 2000, perquè hi hagi espai per al riure durant el durant el procés de la malaltia. D’aquesta manera la ONG vol convertir els hospitals en espais més amables i plens de vida mitjançant actuacions artístiques, amb un mètode artístic propi, orientades a infants i gent gran, en col·laboració amb el personal sanitari. Cada dimarts, els personatges Apósito i Gelocatila visiten les plantes de l’Hospital Universitari Joan XXIII per omplir de riures tant a infants com a gent gran que es troben ingressats al centre.