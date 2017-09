Els ports de Tarragona i Barcelona impedeixen l'entrada del vaixell xenòfob C-Star

Els ports de la Generalitat tampoc permeten la seva entrada

Actualitzada 19/09/2017 a les 18:44

També he donat instruccions als presidents dels Ports de Barcelona i Tarragona perquè tampoc no hi puguin atracar. https://t.co/AHvfurqCaT — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 17 de setembre de 2017

Els ports de Tarragona i Barcelona, gestionats per la Generalitat però de titularitat estatal, han prohibit l'entrada a les seves instal·lacions al vaixell xenòfob C-Star. L'embarcació, del grup Defend Europe, va sol·licitar, diumenge, permís per atracar al port de Palamós, propietat de la Generalitat. En aquell moment, la Generalitat ja li ho va denegar. El motiu al·legat és que el vaixell no té la documentació en regla, però el principal és polític, ja que aquesta embarcació es dedica a impedir el rescat de persones immigrants al Mediterrani, per tal que no arribin a Europa.Després de diumenge, el conseller de Territori i Sonstenibilitat, Josep Rull, ha ordenat als presidents dels ports de Tarragona i Barcelona, que també impedeixin la seva entrada.El C-Star és un vaixell de 40 metres, construït el 1975 i amb bandera de Mongòlia, que ha estat contractat per Defend Europe, afiliada a Generation Identitaire, una organització de l'ultradreta que s'oposa a l'arribada de persones immigrants a Europa. L'embarcació ha boicotejat, en diverses ocasions, accions dels vaixells de les ONG que rescaten immigrants a les costes de Líbia.