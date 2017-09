Els banderers de Santa Tecla són membres del Bou de Tarragona

Salvador Borrull, Júlia Moncada i Ana Cortés són els tres membres emblemàtics de l’entitat i els recuperadors de la figura de la bèstia

Actualitzada 19/09/2017 a les 16:20

El Bou de Tarragona ha escollit aquests tres destacats membres de l’entitat en un reconeixement al seu compromís amb la cultura popular. Els tres banderers formen part de l’entitat des de l’any 1992, quan es va recuperar aquesta figura i es va incorporar al Seguici Popular.



La figura del Banderer ha estat documentada com una figura present a les festes des de fa set segles, la Comissió Assessora va decidir recuperar-la l'any 2015 i, d’aquesta manera, retornar el protagonisme a les entitats i a la societat civil en un dels moments més importants de Santa Tecla i que històricament ja els hi corresponia.



Entre les referències bibliogràfiques cal destacar el llibre de Joan Salvat i Bové, publicat el 1951, on fa referència a la bandera i recull un recorregut històric de qui l’ha portat.



El Bou té l'origen en la primitiva escenificació del naixement de Jesús. La figura és obra de Montserrat Canudas, autora del disseny general i escultora; i de Joan Salvadó, encarregat de la fusteria.