El Pere Martell, pioner a l'Estat en estades europees de llarga durada a l'FP

El centre ha enviat a França quatre estudiants i també acull quatre de Marsella i Tours

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 18:06

L’Institut Pere Martell ha posat en marxa aquest mes de setembre un projecte europeu per a la mobilitat dels alumnes de formació professional sota el títol “European Apprenticeship Ambassadors”.



En aquest pla experimental hi participen una trentena de centres educatius d’un total de 14 països europeus, com per exemple, Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, França o Països Baixos, per dur a terme estades de llarga durada (6-12 mesos). En total hi haurà uns 145 joves que es beneficiaran d’aquestes estades.



Els participants completen la seva formació mitjançant la modalitat de formació professional dual ja que els alumnes treballaran a empreses del sector de Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment.



El projecte suposa enfortir la pertinença a la ciutadania europea. Els alumnes s’integren en el país d’acollida i comparteixen amb la resta de joves d’aquests països activitats d’integració social, culturals o esportives, així com també realitzen classes d’idioma.