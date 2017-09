El PDeCAT torna a reclamar més patrulles i agents de paisà per combatre els carteristes

El grup municipal ha registrat la sol·licitud a l'alcaldia, un any després de fer la petició per primer cop

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 10:59

El PDeCAT de Tarragona ha tornat a demanar a l’equip de govern, mitjançant una sol·licitud registrada a l’alcaldia, que reforci la vigilància per prevenir l’acció dels carteristes. El portaveu del grup municipal, Albert Abelló, demana que s’incrementi el nombre de patrulles amb agents a peu i de paisà a les zones turístiques de la ciutat, sobretot a la Part Alta, a l’accés a l’Amfiteatre i al Balcó del Mediterrani. Aquest no és el primer cop que el PDeCAT reclama més vigilància, ja que aquesta petició ja es va fer arribar fa un any, segons el portaveu del partit.



Abelló ha explicat que el PDeCAT ha tornat a fer aquesta petició perquè «veïns i professionals dels sectors comercial, turístic i de restauració ens alerta que el nombre de carteristes ha augmentat» i que les víctimes són «tant visitants com tarragonins». En aquest sentit, el portaveu del PDeCAT considera «imprescindible» incrementar el control «per evitar que aquests delinqüents segueixin robant amb total impunitat».