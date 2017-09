Cremen cinc contenidors a Reus i dos a Tarragona en una mateixa nit

Els incidents a Reus han succeït al barri de Montserrat, mentre que ha Tarragona han tingut lloc a Campclar

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 09:00

Diversos contenidors han estat cremats, durant la nit d'ahir dilluns i la matinada d'aquest dimarts, a Reus i Tarragona. A la capital del Baix Camp han cremat un total de cinc contenidors situats en un mateix carrer, mentre que a la capital del Tarragonès n'han cremat dos ubicats en diferents vies de la ciutat.



Pel que fa a l'incident de Reus, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 5 de la matinada que els informava que havia cremat una illa de cinc contenidors al carrer de Mas d'Aixemús, al barri de Montserrat. Fins al lloc hi van anar un total de cinc dotacions -una per cada contenidor incendiat- que van poder apagar el foc en uns vint minuts.



Per altra banda, a Tarragona van cremar dos contenidors en dos carrers del barri de Campclar. El primer incident es va produir a les 22.30h d'ahir dilluns al carrer Riu Siurana, on va cremar un contenidor. Més tard, a la 1 de la matinada, en va cremar un altre al carrer Riu Llobregat. En tots dos casos es va desplaçar fins al lloc dels fets una dotació de Bombers, que va extingir cada incendi en 15 minuts.