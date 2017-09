Comença la pavimentació de la plaça Corsini

El projecte de reforma de la plaça ja està en marxa

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 14:05

Després de les obres d'impermeabilització realitzades a la plaça Corsini a principis d'agost, ja s'ha posat en marxa la reforma de la plaça. Els operaris han començat a pavimentar l'espai, aquest dimarts 19 de setembre, per la banda en què es troba l'edifici de correus.



Cal recordar que ja es coneixen els detalls sobre com quedarà la plaça. Hi haurà espais de jocs infantils i jardineres, a més dé fonts i pocs arbres. També es coneix que l'espai tornarà a ser l'ubicació del mercadet ambulant, que actualment ocupa bona part de la Rambla Nova, on fins i tot es va substituir les rajoles per paviment per a poder-lo acollir.