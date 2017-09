Tarragona acull dimarts un acte a favor i un en contra del referèndum

Moviment d'Esquerres convoca l'acte 'Un Sí raonat', mentre el PSC organitza un esdeveniment de suport als alcaldes socialistes que no cedeixen espais per a la votació del referèndum de l'1-O

Actualitzada 18/09/2017 a les 12:26

Dimarts 19 de setembre

⏰ 13.30 h.

Parc de l'Anfiteatre

ACTE DE SUPORT ALS ALCALDES I ALCALDESSES SOCIALISTES ✊#ConmigoQuenoCuenten pic.twitter.com/1VCBFFU4q1 — PSC CampdeTarragona (@PSC_CampdeTgn) 17 de setembre de 2017

Dimarts 19, xerrada "un sí raonat", amb la presència de la Consellera @MeritxellSerret entre d'altres ponents de pes! pic.twitter.com/z03WW7SHtj — ANC Tarragona. (@ANCTarragona) 18 de setembre de 2017

Tarragona acollirà, aquest dimarts 19 de setembre, dos actes relacionats amb el referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. Un dels esdeveniments, convocat per Moviment d'Esquerres, es mostra a favor de votar l'1-O, mentre que l'altre, organitzat pel PSC del Camp de Tarragona, hi està en contra.El primer a celebrar-se serà l'acte convocat pel PSC de la demarcació, el qual consistirà en una concentració a favor dels alcaldes socialistes que no han cedit espais municipals perquè es pugui celebrar el referèndum. L'esdeveniment, difós a les xarxes socials amb l'etiqueta #ConimgoquenoCuentenm tindrà lloc a les 13.30h al Parc de l'Amfiteatre.L'acte convocat per Moviment d'Esquerres consisteix en una xerrada que porta per títol 'Un Sí raonat'. Hi seran presents ponents com la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Meritxell Serret; o l'ex diputat del Parlament Europeu, Ernest Maragall. La conferència tindrà lloc a les 19.30h al Col·legi d'Advocats de Tarragona.