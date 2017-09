Tarragona 2018 i l'Estat signen el conveni pels 12,5 milions d'euros que falten

Una part dels diners arribarà aquest 2017 i serà per construir la piscina olímpica a Campclar, que estarà acabada el 30 de març

18/09/2017

Els 12,5 milions d'euros que estava esperant la Fundació Tarragona 2018 provinents de l'Estat estan a punt d'arribar. Aquest mateix dilluns, la Fundació i el Consejo Superior de Deportes (CSD) han signat el conveni de col·laboració, a través del qual l'Estat aportarà els diners que faltaven, i «que permetrà adjudicar la piscina olímpica aquesta mateixa setmana», segons ha explicat el regidor dels Jocs Mediterranis Javier Villamayor, assistent a l'acte, que ha tingut lloc a la seu del CSD a Madrid.



Els primers 6,75 milions d'euros pels Jocs, que tindran lloc del 22 de juny a l'1 de juliol, arribaran durant aquest 2017. Els 5,75 milions d'euros restants dels 12,5 establerts el passat mes d'abril, seran pagats de cara al 2018. De moment, la Fundació Tarragona 2018 ja ha cobrat dos milions d'euros provinents de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA.



A l'acte també hi ha participat l'alcalde de Tarragona, Josep F. Ballesteros, a més de Villamayor i altres regidors del consistori de Tarragona. Villamayor ha explicat que «el que vam signar el 25 d’abril amb la vicepresidenta del Govern era un acord de col·laboració de dos anys, però per poder convertir-lo en diners s’havia de signar un conveni anual com el que hem signat avui». «Es tracta d’una signatura molt important perquè permet que es transfereixin els recursos per començar a fer les operacions».



Les obres de la piscina olímpica de l’Anella Mediterrània, «la darrera gran obra que falta pels Jocs Mediterranis de 2018», van ser licitades el passat mes d'agost. Segons Villamayor, «estarà acabada el 30 de març», amb l'aportació que ara farà l'Estat. El pressupost per construir la piscina, de cinquanta metres, és de 2,8 milions d’euros (IVA inclòs).



La piscina comptarà amb una zona de jardí de 1.635 metres quadrats, on probablement es col·locaran les grades. Cal dir també que la piscina tindrà un pont mòbil a l’interior. La instal·lació, manual, tindrà 25 metres de llargada i 1,2 metres d’amplada. «Amb la finalitat de poder ampliar les possibilitats i tipus d’usos del got de piscina s’ha previst una solució especifica per al pont mòbil que permeti disposar a la vegada de carrils de natació de 50 metres centrals i de carrils de 25 metros laterals. D’aquesta forma es possibilita nedar en les dues distàncies ampliant considerablement les possibilitats del got de piscina», relata el document del projecte.