Continuen buscant la noia de 15 anys de Sant Pere i Sant Pau desapareguda

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil cerquen a Maria Molina, qui va ser vista per últim cop el passat 6 de setembre

Actualitzada 18/09/2017 a les 10:03

Maria Molina, una adolescent de 15 anys de Sant Pere i Sant Pau, segueix desapareguda des del passat 6 de setembre, quan se la va veure per últim cop prop d'aquest barri tarragoní. La jove, que no se sap ben bé quina roba portava quan va desaparèixer, medeix 1,55 metres, té el cabell llarg i castany fosc i els ulls marró clar.Els seus pares, que han fet una crida a Facebook per demanar ajuda per localitzar-la, van denunciar la desaparició de la menor tarragonina als Mossos d'Esquadra el mateix dia 6 de setembre a la tarda. El pare de la jove, David Molina, ha difós diverses publicacions a la xarxa social amb informació i fotos de la seva filla i demanant a qualsevol que l'hagi pogut veure que truqui al 112.Per altra banda, mentre la Policia Autonòmica continua amb les tasques de recerca de la jove, la Guàrdia Civil també es va unir a la campanya de localització de la jove el passat 14 de setembre, quan va publicar la seva fotografia a través de les xarxes socials. Demanen que tothom que en tingui informació truqui als telèfon d'emergències 112, al 061 (Guàrdia Civil), o al 091 (Policia Nacional).