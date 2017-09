Les cases regionals són les entitats ciutadanes que reben més subvenció

L’Ajuntament destina enguany a aquest capítol 27.802 euros, que reparteix entre 46 beneficiaris

Actualitzada 17/09/2017 a les 18:35

L’Ajuntament ha fet públiques les subvencions concedides a entitats ciutadanes per part del Departament de Relacions Ciutadanes i d’Universitats. De les 55 entitats que van presentar la seva petició, 46 han estat les beneficiàries i 9 han estat excloses. La quantia que es reparteixen ascendeix a 27.802 euros, dels quals gairebé una tercera part –8.355 euros– se les reparteixen sets associacions i cases regionals.



L’entitat que rebrà una major quantia és la Casa de Andalucia de Tarragona y Provincia, que percebrà 1.315 euros. Els següents llocs d’aquest rànquing l’ocupen el Centro Cultural de Aragón, amb 1.281 euros; el Centro Gallego de Tarragona, amb 1.255 euros; l’Asociación Cultural Amigos de Andalucia, amb 1.246 euros; la Federació de Cases i Centres Regionals de Tarragona, amb 1.100 euros; l’Asociación Cultural Folklórica Andaluza, amb 1.092 euros, i el Centro Extremeño de Tarragona, amb 1.066 euros. L’entitat que més subvenció en rebrà, de les que no estan vinculades al món de les cases regionals, és l’Ateneu de Tarragona, a la qual li han estat assignats 1.040 euros. La resta d’entitats beneficiàries rebran una quantia inferior als mil euros.



Pel que fa a les entitats que menys percebran en concepte de subvencions a entitats ciutadanes, encapçala aquest rànquing l’Associació Cultural i de Promoció, amb 310 euros. La segueixen l’Organització Tarragonina per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco), la Coordinadora d’Entitats del Camp de Tarragona pel Foment i l’Associació Sindicat d’Iniciativa i Turisme, les tres amb una dotació de 344 euros. Els següents llocs els ocupen l’Associació de Pensionistes i Jubilats La Granja i l’Associació d’Amics de la Colla Jove, amb 361 euros.



Les nou entitats que no han entrat en el repartiment de les subvencions per diversos motius són l’Ateneu Cultural de Dones de Camp Clar, Esbart Dansaire, Jove Cambra de Tarragona, Casal Tarragoní, Pares Rogacionistes Amics de Loreto –presentada fora de termini–, Associació la Munyanyeta de Paràlisi Cerebral, Associació de Familiars de Malats d’Alzheimer de Tarragona, Associació Ment i Salut la Muralla, Associació per a la Lluita Contra les Malalties Renals, Fundació Privada Onada i Club Deportivo la Floresta.



Entre els motius que s’avaluen, destaquen el nombre de socis, el grau d’execució i justificació de projectes anteriors o la participació en òrgans de coordinació associativa o institucional, i un dels objectius ha de ser la sensibilització social, suport o ajuts a col·lectius específics.