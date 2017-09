La passarel·la ja passa per damunt de les vies del tren

El projecte segueix el calendari de construcció establert

La matinada del dissabte al diumenge es va procedir a la peça més significativa de la passarel·la que ha d’unir el Balcó i la Baixada del Toro amb el passeig Marítim. Es tracta del tram col·locat per damunt del traçat del ferrocarril, que és del tot plana. La peça gairebé cobreix tota l’amplada del conjunt de vies que hi ha a pocs metres de l’estació. Una grua de grans proporcions va ser necessària per procedir a la col·locació de la peça. A més, es va haver de tallar la circulació de vehicles al passeig Marítim en els dos sentits de la marxa.



La instal·lació d’aquesta peça ja dóna una visió molt clara de com serà la passarel·la un cop s’hagin completat tots els trams. Els pròxims que es posaran estaran situats en l’altre extrem del traçat del ferrocarril, a la zona de la Baixada del Toro. El projecte segueix el calendari de construcció establert.