El film tarragoní amb estrelles adolescents s'estrena amb èxit

El seu director va escriure el guió el 2012 amb 17 anys i ahir, per fi, va arribar a la gran pantalla

Actualitzada 17/09/2017 a les 22:21

L’any 2012, amb només 17 anys, el tarragoní David Aymerich va escriure un drama adolescent, El Dulce Sabor del Limón, que ahir, després de molta feina i esforç, finalment va arribar a la gran pantalla. Un Teatre Tarragona ple a vessar va poder contemplar, per fi, aquest film rodat a la ciutat a finals de l’any 2014. Tot i ser l’òpera prima d’aquest jove, que ara ja duu 22 primaveres a les seves espatlles, i tenir un limitat pressupost d’uns 30.000 euros, la pel·lícula no té res a envejar a altres grans produccions. En els papers principals compta amb dues estrelles adolescents de primer ordre, com són David Solans (Fill de Caín o la televisiva Merlí) i Elena Rivera (Cuéntame Cómo Pasó o El Ministerio del Tiempo). A més, una de les actrius tarragonines més prolífiques, Mercè Rovira, també forma part d’aquest llargmetratge de 70 minuts de duració. En la part tècnica també han comptat amb noms consagrats al món del cinema, com el del director de fotografia mexicà Luis Enrique Carrión, que ha treballat per a la cadena nord-americana HBO. La idea d’Aymerich i del productor Arcadi Tarrida –també de 22 anys– és moure ara el film per festivals de cinema nacionals i internacionals de cara a guanyar prestigi i, de pas, ensenyar Tarragona al món –s’han rodat seqüències al Balcó del Mediterrani, al Far de la Banya o al carrer Major–. Més endavant, esperen poder arribar a projectar-la en cinemes comercials si aconsegueixen atreure l’interès de distribuïdors i exhibidors cinematogràfics.



A banda, aquests joves tarragonins comencen a moure el que serà el seu segon film, i per dur-lo endavant comptaran en aquesta ocasió amb la col·laboració d’una productora audiovisual d’Islàndia i una altra de Barcelona.