Consulta tots els actes de Santa Tecla d'avui dilluns 18 de setembre

Els actes s'inicien amb la Baixadeta

Actualitzada 18/09/2017 a les 10:57

Els actes de Santa Tecla d'aquest dilluns, 18 de setembre:

9 h

9 h

9 h

9 h ,

9 h

11.30 h

15 h,

17.30 h

18 h,

18 h,

18.30 h

La Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits i la Cucafereta.

19 h ,

19 h,

20 h,

20.30 h

21 h

21 h

21 h,

22 h

22 h,

23 h

, Escola Marcel·lí Domingo.. L’Aligueta a les Escoles., Col·legi La Salle de Torreforta.El Lleó a les Escoles., Col·legi Sant Pau.. La Cucafera a les Escoles.Col·legi d’Educació Especial Estela.El Bou a les Escoles., Escola Sant Pere i Sant Pau.El Ball de Pastorets a les Escoles., Escola La Muntanyeta.. El Bou a les Escoles.Escola Ponent.. El Ball dels Set Pecats Capitals a les Escoles., jardins de Saavedra.. Organitza: Ekinocijardins de Saavedra,En aquest taller d’acrobàcia aèria s’ofereix la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent figures. El taller ofereix la possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb l’assessorament en tot moment del monitor que organitza el taller. Organitza: Ekinocides del portal del Roser, Itinere.Passejada pel centre de Tarragona, durant la qual evoquem la petita ciutat de tombant de segle, tot seguint la petjada modernista. Des de l’Antic Escorxador fins al flamant Mercat Central, relacionarem noms com Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner amb la nostra ciutat i reivindicarem l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. Al final de la visita, la sorpresa refrescant al Xiringuito del Mercat. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com 977 239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades. Organitza: ItinereCol·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central), des del pla de la Seu.Els joves portadors de les nostres bèsties més menudes demostraran que s’adapten a qualsevol circumstància festiva. La Baixadeta es consolida com un acte més de la seqüència ritual tarragonina. Avui els més petits podran portar l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, la Cucafereta i els Gegants Moros i Negritos Petits sense ser-ne els portadors oficials. Demanem la col·laboració dels pares i les mares perquè els protagonistes reals d’aquest dia siguin els nens i les nenes.Recorregut: pla de la Seu, escales de la Catedral, pl. de les Cols, c. Major, bda. Misericòrdia i pl. de la Font.Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó, Cucafera i AMPA Lestonnacl’Ensenyançajardins de Saavedra,. Acompanyat de la seva guitarra acústica, el senyor Salvador, ésser vivent i vividor, ens convida a un recorregut musical per les cançons que l’han marcat, influenciat o, simplement, agradat. Des de The Beatles o Simon & Garfunkel fins a Los Planetas o Camilo Sesto. Però sempre des de la intimitat de la seva habitació o lavabo, i amb el tarannà habitual del músic tarragoní.Organitza: Ekinocic. Nou del Patriarca,3, baixos.La Blanca us acompanyarà en aquesta visita a través d’un entramat de carrerons estrets on podrem resseguir la història del call i ens aproparem a la morfologia urbana de l’aljama jueva tarragonina escoltant alguns cants sefardites. Una experiència al call jueu de Tarragona! Reserves: dbea@iberapt.com - 628539843. Preu: adults, 15€; nens (de 7 a 12 anys), 5€.Organitza: IBER. Arqueologia, Patrimoni i Turismepl. del Pallol.Els més petits també saben tocar i ballar. Us hi animeu?Organitza: El Tecler Gestió Cultural, Teatre Metropol., una nova proposta escènica que fa una mirada crítica sobre el drama dels refugiats. Milers de persones moren ofegades al mateix mar on gaudim tant banyant-nos durant els estius davant d’una passivitat general. El col·lectiu, el món de la discapacitat, acostumat a rebre solidaritat, també pot ajudar a sensibilitzar sobre altres realitats amb limitacions. Accés lliure fins a completar l’aforament.Organitza: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, jardins de Saavedra,Menjar japonès i food truck La Cuineta.Organitza: Ekinoci, jardins de Saavedra,1, 2, 3… Splash, de Ron Howard (1984). Col·labora: Festival RECescales de la Catedral., pl. de la Font.Des de fa molts anys, els esbarts tarragonins ens mostren el seu bon fer per la festa major. Enguany és el torn de l’Esbart Santa Tecla, que posarà damunt l’escenari les seves millors creacions coreogràfiques. Dansa catalana en estat pur. Organitza: Esbart Santa TeclaCol·labora: Ajuntament de TarragonaAntiga Audiència, pl. del Pallol, 3.Avui, contes amb la Muntsa Plana i l’Agus Farré. Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala., jardins de Saavedra,Organitza: Ekinoci