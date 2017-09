Més de 200 petits tarragonins entreguen els xumets a la Víbria

Voramar planteja un concurs d’idees per fer quelcom amb els centenars de xumets que rep cada any

Més de 200 nens i nenes han deixat aquest diumenge a la tarda el seu xumet a la Víbria de Tarragona de la Colla de Diables Voramar del Serrallo. Les escales de la Catedral i la plaça de les Cols eren plenes de famílies esperant la baixada de la bèstia i el moment de fer entrega d’aquest tan preuat objecte per als més menuts. La Víbria sap que per alguns és un disgust, així que els membres de l’entitat ja duien preparats uns xumets de caramel i uns diplomes per entregar-los, de cara a fer-ho més amigable. Si bé, val a dir que molts altres petits han estat encantats de fer aquest petit gran pas. És el cas de la Laia Calafell de 3 anys, qui ja anava, segons la seva mare, mentalitzada per desfer-se del xumet: «Ara només el portava per dormir, ja veurem aquesta nit...», ha comentat rient l’Elisabet Mateo. Al Roger Tur de 2 anys i 3 mesos, la seva mare Sonia també li havia estat explicant en els darrers dies el que farien, i aquesta tarda semblava haver-s’ho pres força bé. També estava molt contenta la Laia, de gairebé 4 anys, qui ja no el duia des de feia molt temps, però que encara no l’havia entregat a la Víbria, segons ha explicat l’Azahara, la seva mare. En canvi, l’Aran Simó, de 17 mesos no era allí amb el seu pare Xavi per entregar-lo, encara: «És perquè ho vegi i s’acostumi i que l’any que ve no li sigui estrany», ha explicat somrient l’home.



Per als membres de Voramar aquesta cita és una de les més especials de l’any: «És molt entranyable, canviem totalment la nostra escenografia, és un dels nostres pocs actes sense foc», ha apuntat Javi Tirado, president de la colla. Tant és l’arrelament d’aquest acte que, a l’entitat ja rumien què fer amb tants xumets que van acumulant any rere any: «Els mostrem quan fem exposicions però ens agradaria fer una mena de concurs d’idees perquè potser a algú sap què podríem fer-ne», ha raonat Tirado.