Èxit de participació de la 38ª Peonada Popular

Les Supercurses i la festa del Club Super3 arrodoneixen la jornada

Actualitzada 17/09/2017 a les 12:17

Els tarragonins han donat la benvinguda a les festes de la patrona de la ciutat omplint els carrers en la 38ª edició de la Peonada Popular de Santa Tecla. Aquesta cursa, de caràcter no competitiu, és la més antiga que s’organitza a la ciutat i, enguany, ha comptat amb dues novetats: les Supercurses i la festa del Club Super3.



La zona de la Tabacalera de l’Avinguda Vidal i Barraquer ha esdevingut escenari principal de la festa. Des de primera hora d’aquest diumenge, centenars de nens i nenes han omplert els jardins per participar de la festa i en les Supercurses: una de 500 metres per a infants de 3 a 5 anys, una altra per als de 6 a 9 anys de 900 metres i una tercera de 1.200 metres dedicada a nens i nenes de 10 a 14 anys.



El gran èxit de participació s’ha constatat amb la disputa de la Peonada Popular, que ha omplert els carrers de la Part Baixa i el centre de Tarragona d’un elevat nombre de corredors. Els participants podien completar dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un altre de 3 quilòmetres destinat a persones que l’han fet acompanyant aquells que anaven en cadira de rodes.



Fins les 14:00h. els jardins de la Tabacalera que es troben a l’Avinguda Vidal i Barraquer han acollit el final de festa de la Peonada Popular, que ha comptat amb un sessió de Zumba i l’actuació dels personatges del Club Super3.