El sobiranisme tarragoní duu a terme una enganxada de cartells massiva

La Policia envolta l’edifici de la Seguretat Social, sense actuar

Actualitzada 17/09/2017 a les 22:51

Partits i entitats sobiranistes de Tarragona van realitzar aquest cap de setmana una cadena de missatges de WhatsApp per convocar a la ciutadania a participar aquest diumenge en l’enganxada de cartells informatius sobre el referèndum de l’1 d’octubre i també a favor del «Sí». Pels volts de les vuit de la tarda del diumenge més de 300 persones s'han concentrat a la coca central de la Rambla a tocar del monument dels Despullats per iniciar l’enganxada. Pocs minuts després, arribaven fins a quatre furgons de la Policia Nacional. Els ciutadans els han rebut al crit de «Votarem!», «Independència!» i amb el «No tenim por!». Una vintena d’agents s'han situat envoltant l’edifici de la Seguretat Social. Si bé, el cos policial no ha realitzat cap acció, de fet alguns ciutadans independentistes han enganxat cartells animant al «Sí» a la façana de l’edifici, sense que cap agent els interpel·lés. Els policies nacionals s'han acabat retirant, un gest que l’independentisme present ha respost amb el ja habitual «Passi-ho bé!» de La Trinca. El nombrós grup de sobiranistes s'ha dirigit tot seguit Rambla a munt per seguir enganxant els cartells fins al Balcó del Mediterrani.